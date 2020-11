Zum Artikel Weiterstadt: Kleine Stadt, hohe Toleranz : Regenbogenflagge am Rathaus feiert queeres Filmfest

Eine bunte Flagge am Rathaus, diverse Filme in den Kinos: In Weiterstadt läuft das 24. Queer Filmfest - das älteste und größte seiner Art im Rhein-Main-Gebiet. Es trage zu Toleranz und Lebensqualität bei, sagt der Bürgermeister. [mehr]