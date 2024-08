Verletzte Person bei Verpuffung in Frankfurt

In der Frankfurter Innenstadt ist es in der Nacht zum Freitag in einer Wohnung zu einer Verpuffung gekommen.

Veröffentlicht am 30.08.24 um 13:33 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Nach Angaben der Feuerwehr wurde eine Person verletzt, die von den Einsatzkräften versorgt werden musste. Eine Trockenbauwand sei bei der Verpuffung eingestürzt. Ein Statiker musste deshalb eine eventuelle Einsturzgefahr prüfen. Angaben zur Ursache sowie Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor.