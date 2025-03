Vermisster Junge in Weilburg: Polizei will Suche neu bewerten

In Weilburg geht die Suche nach dem vermissten Pawlos weiter - vor allem an Orten, die der sechs Jahre alte Junge kennt. Die Polizei will ihre Suchstrategie überprüfen.

Seit mehreren Tagen wird in und um Weilburg nach dem kleinen Pawlos gesucht. Am Wochenende waren erneut zahlreiche Einsatzkräfte an der Suche nach dem Kind beteiligt. Einschließlich der Nacht zum Montag habe noch eine zweistellige Zahl an Polizeikräften gesucht, wie ein Sprecher am Montagmorgen sagte.

Die Ermittler konzentrieren sich inzwischen überwiegend auf Orte, die Pawlos gut kennt: den Bahnhof in Weilburg, die Innenstadt, die Gegend rund um seine Schule sowie die Lahn. Derzeit gebe es keine neuen Hinweise zu seinem Aufenthaltsort, sagte eine Polizeisprecherin am Montagmorgen.

In der Nacht zum Sonntag gab es nach einem Hinweis aus der Bevölkerung auch eine Suchaktion in Aßlar (Lahn-Dill) - allerdings ohne weitere Erkenntnisse.

Sucheinsatz soll neu bewertet werden

Am Montag soll der Sucheinsatz neu bewertet werden. Dann werde man schauen, wo man neu ansetzen oder Schwerpunkte hin verlagern könne, sagte ein Sprecher am Wochenende.

Seit Dienstagmittag wird der laut Behördenangaben "autistisch veranlagte" Junge vermisst. Seither wurde mit einem Großaufgebot gesucht. Hunderte Einsatzkräfte sowie Rettungshunde, Reiterstaffel, Boote, Taucher und Hubschrauber waren in den vergangenen Tagen im Einsatz.

Junge verschwand am Dienstag

Der sechs Jahre alte Pawlos besuchte eine Förderschule in der mittelhessischen Stadt. Am Dienstagmittag lief er ohne ersichtlichen Grund davon. Kurz darauf sah ihn ein Passant an dem kleinen Bahnhof nahe der Lahn, nur wenige Hundert Meter von der Schule entfernt.

An diesen drei Orten in Weilburg wurde Pawlos am Dienstag zuletzt gesehen

Zuletzt war ein Video aufgetaucht, das laut Polizei "mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit" Pawlos zeigt. Es sei zu sehen, wie ein Junge auf einer stark befahrenen Straße stehe.

Neben ihm sei ein Verkehrsteilnehmer zu erkennen, der ihn von der Fahrbahn begleite. Die Polizei geht davon aus, dass es bald nach der Sichtung am Bahnhof aufgenommen wurde - und zwar ebenfalls nahe der Lahn.

Der Sechsjährige wird seit Dienstag vermisst.

Der vermisste Junge ist laut Polizeiangaben "autistisch veranlagt". Wer Pawlos sehe, solle ihn nicht direkt ansprechen oder rufen, weil er sehr schreckhaft sei, so die Polizei. Stattdessen solle man den Polizeinotruf 110 wählen oder sich an eine Polizeidienststelle wenden.