Auch zwei Wochen nach dem Verschwinden des sechs Jahre alten Pawlos wühlt das ungeklärte Schicksal des Jungen die Menschen in Weilburg auf. Der Bürgermeister will die Hoffnung nicht aufgeben.

Vor zwei Wochen verschwand der sechsjährige Pawlos, seitdem läuft die Suche nach dem Jungen - bisher erfolglos. "Ganz Weilburg ist in Gedanken bei Pawlos und seiner Familie", sagte Bürgermeister Hanisch (CDU).

"Ganz Weilburg sucht weiter"

Die Wahrscheinlichkeit, den Jungen unversehrt zu finden, werde mit jedem Tag kleiner. Trotzdem werde die Hoffnung nicht aufgegeben: "Ganz Weilburg sucht weiter", so Hanisch. Der autistische Junge war am 25. März aus seiner Förderschule davongelaufen und wird seither vermisst. Eine großangelegte Suche blieb erfolgslos.

In der Stadt an der Lahn gehe keiner in seinen Garten oder im Wald spazieren, ohne dabei nach eventuellen Spuren des vermissten Kindes Ausschau zu halten, sagte Hanisch. "Wir haben praktisch das gesamte Stadtgebiet auf links gedreht."

Suchaktion blieb ohne Ergebnis

Die Betroffenheit der Weilburger sei nach wie vor groß. Der Erstklässler, der nach Polizeiangaben eine "autistische Veranlagung" hat, war am 25. März nach dem Mittagessen aus seiner Schule davongelaufen.

Noch am Tag seines Verschwindens begann eine große Suche, an der sich zeitweise Hunderte Einsatzkräfte und Helfer beteiligten - doch sie fanden das Kind nicht. Auch der Einsatz eines Aufklärungsflugzeugs der Bundeswehr hat die Polizei bisher nicht weitergebracht.