Die Polizei im Einsatz in Mainhausen. Bild © 5vision.news

Eine 22-Jährige ist in Mainhausen festgenommen worden, weil sie ihren 21 Jahre alten Lebensgefährten schwer verletzt haben soll. Ermittelt wird wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

Der 21-Jährige war am Sonntag mit schwersten Verletzungen in der Wohnung seiner 22 Jahre alten Lebensgefährtin in Mainhausen (Offenbach) vorgefunden worden.

Er wurde ins Krankenhaus gebracht und notoperiert. Der Zustand des Opfers sei kritisch, hatte ein Polizeisprecher am Sonntagabend gesagt.

Hintergründe unklar

Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft vom Montag wurde der Mann vermutlich durch Einwirkung von spitzer Gewalt lebensbedrohlich verletzt. Nach Polizeiangaben wurde er offenbar mit einem Messer angegriffen. Vor Ort wurden Spuren gesichert.

Tatverdächtig ist die 22-Jährige. Sie wurde noch am Tatort festgenommen und sollte im Laufe des Montags einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Hintergründe sowie das Motiv sind den Angaben zufolge "Teil der umfassenden und andauernden Ermittlungen, die aktuell wegen des Verdachts des versuchten Totschlags geführt werden".