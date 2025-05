Im Wiesbadener Schlosspark ist am Freitagmorgen ein 86-Jähriger mit mehreren Messerstichen getötet worden. Die Polizei nahm einen Verdächtigen noch am Tatort fest.

Tatort in Wiesbaden: Polizisten stehen am abgesperrten Eingang zum Schlosspark.

Nach Angaben der Polizei wurde am Freitagmorgen ein 86-jähriger Wiesbadener durch mehrere Messerstiche so schwer verletzt, dass er trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch am Tatort im Schlosspark in Wiesbaden-Biebrich starb.

Festgenommen wurde laut Polizei ein 56-Jähriger. Dieser habe ersten Ermittlungen zufolge mehrfach auf den tödlich Verletzten eingestochen. Ermittler sicherten Spuren am Tatort.

Der Tatverdächtige soll noch am Freitag beim zuständigen Haftrichter vorgeführt werden. Weitere Auskünfte zu Hintergründen der Tat gab die Polizei bislang nicht.