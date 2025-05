Mehr als 11.000 offene Haftbefehle in Hessen

Die Zahl der offenen Haftbefehle in Hessen ist weiter gestiegen.

Veröffentlicht am 10.05.25 um 08:15 Uhr

Anfang dieses Jahres waren es 11.292, wie es in der Antwort des Innenministeriums in Wiesbaden auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Fraktion heißt. Rund 1.600 dieser Haftbefehle seien zum Zweck einer Festnahme zur Strafverfolgung. In 285 Fällen gehe es um Straftaten gegen das Leben wie Mord oder Totschlag.

Zum Vergleich: Ein Jahr zuvor, zum Stichtag 1. Januar 2024, lag die Zahl der offenen Haftbefehle bei 10.988. Anfang 2023 waren es 10.739.

Im Zuge der "Innenstadtoffensive" in hessischen Kommunen konnten laut Ministerium zwischen November 2024 und März 2025 insgesamt 270 offene Haftbefehle vollstreckt werden. Bei der Offensive nehmen Polizeibeamte etwa Wettbüros, Spielhallen und Szenelokale besonders in den Blick. Zudem zeigen sie mehr Präsenz in den Innenstädten, es wird mehr kontrolliert.