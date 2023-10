Eine offenbar verwirrte 51-Jährige hat in Darmstadt am Samstag Polizei und Rettungskräfte beschäftigt.

Nach Polizeiangaben vom Dienstag hatte sie fremdenfeindliche Parolen gerufen. Auf der Wache versuchte sie, etwas zu stehen. Auf dem Weg in eine psychiatrische Klinik beleidigte sie die Beamten. Am Montag griff sie in der Klinik einen Pfleger an und löste einen Feuerwehralarm aus.