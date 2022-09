Vier Menschen sind durch einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Ahnatal (Kassel) in der Nacht zum Dienstag verletzt worden.

Eine Person wurde mit Verbrennungen und zwei weitere Personen mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Eine Person wurde mit einer Rauchgasvergiftung vor Ort behandelt, wie Feuerwehr und Polizei mit- teilten. Die Brandursache war unklar. Es entstand ein Schaden von 300.000 Euro.