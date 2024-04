Vierjähriger in Bad Homburg an Ampel angefahren

Ein Vierjähriger ist am Dienstag an einer Kreuzung in Bad Homburg von einem Auto erfasst worden.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, zeigten die Ampeln sowohl für den Fußgänger, als auch für den Autoverkehr Grün. Beim Abbiegen habe der 89 Jahre alte Fahrer den Jungen übersehen. Dieser kam ins Krankenhaus.