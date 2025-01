Die Zahl streunender Katzen steigt und überfordert Tierheime auch in Hessen.

Veröffentlicht am 12.01.25 um 07:40 Uhr

Die freilebenden Tiere befänden sich oft in einem schlechten Gesundheitszustand, sagt Faust-Schmidt vom Landestierschutzverband.

Unter anderem im Tierheim in Frankfurt-Fechenheim landen Katzen, die medizinische Behandlung brauchen. "Wir sind voll", so die Leitung des Tierheims. Die Zahl verwilderter, unkastrierter Hauskatzen steige an. Die Katzen pflanzen sich auch mit unkastrierten Tieren fort, die einen Halter haben.

Abhilfe würden Verordnungen schaffen, die die Halter zur Kastration ihrer Tiere verpflichten. "Hessenweit gibt es noch einiges zu tun", sagt Faust-Schmidt von Landestierschutzverband: 99 von insgesamt 442 Gemeinden und Landkreisen in Hessen hätten bisher eine Katzenschutzverordnung.