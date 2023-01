Ein Mann ist bei Ausbesserungsarbeiten an einer Straße in Langgöns (Gießen) am Dienstagmittag von einem Auto erfasst worden.

Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch kam der Straßenarbeiter schwer verletzt in eine Klinik. Der Wagen des 67 Jahre alten Autofahrers war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden von 15.000 Euro.