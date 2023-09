Zwei Fußgänger sind in Nordhessen von einem Auto erfasst worden und gestorben. Sie wollten eine Bundesstraße überqueren.

Wie die Polizei mitteilte, versuchten drei Personen am Montagabend gegen 20.25 Uhr die Bundesstraße 253 außerhalb der Ortschaft in der Nähe von Battenberg (Waldeck-Frankenberg) zu überqueren. Dabei wurden zwei der Fußgänger von einem herannahenden Auto erfasst.

Sie starben laut Polizei noch am Unfallort. Die dritte Person blieb unverletzt. Rettungskräfte und ein Notfallseelsorger waren am Abend vor Ort im Einsatz. Die B253 blieb zunächst in beide Richtungen voll gesperrt. Die Staatsanwaltschaft ordnete an, dass ein Gutachter die Unfallstelle untersucht.