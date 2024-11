Vor Polizei geflüchtet, in Schrebergarten gelandet

In einem Schrebergarten endete am Sonntagmorgen in Nidderau (Main-Kinzig) für einen Autofahrer die Flucht vor der Polizei.

Der 25-Jährige hatte an einer Verkehrskontrolle Gas gegeben und sein Licht ausgeschaltet. Er fuhr auf einen Wirtschaftsweg, durchbrach einen Zaun und kam in dem Schrebergarten zum Stehen. Der laut Polizei alkoholisierte Fahrer musste mit zur Blutentnahme, sein Führerschein wurde einbehalten.