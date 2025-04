Ein Unbekannter ist in Diemelstadt (Waldeck-Frankenberg) beim Diebstahl eines Ultraleichtflugzeugs gescheitert.

Es entstand aber hoher Sachschaden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach brach jemand am frühen Morgen in die Lagerhalle eines Luftsportvereins ein, schob den Flieger nach draußen, fand aber keinen Schlüssel. Vor der Flucht randalierte der Täter in den Räumen.