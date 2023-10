Vor Polizei in Frankfurt in Biotonne versteckt

Auf der Flucht vor der Polizei hat sich ein Jugendlicher in Frankfurt in einer Biomülltonne versteckt.

Die Beamten "bewiesen aber den richtigen Riecher" und machten den 16-Jährigen in der Tonne ausfindig, teilten sie am Montag mit. Der führerscheinlose und unter Cannabis-Einfluss stehende Jugendliche war der Streife am Samstag auf einem Motorroller aufgefallen. Dieser war gestohlen.