Wagen mit Familie auf A3 überschlägt sich – Verletzte bei Hochheim

Das Auto einer vierköpfigen Familie hat sich am Freitag bei einem Unfall auf der A3 in Höhe Hochheim (Main-Taunus) mehrfach überschlagen.

Veröffentlicht am 05.04.25 um 08:23 Uhr

Der 28 Jahre alte Sohn, der am Steuer saß, seine 52-jährige Mutter, sein 18-jähriger Bruder und der 64-jährige Vater wurden nach Polizeiangaben vom Samstag leicht verletzt. Demnach war der Wagen am Wiesbadener Kreuz in einer Kurve von der Straße abgekommen, weil der Fahrer zu schnell war.

Das Auto fuhr auf den Anfang einer Schutzplanke auf und wurde in die Luft geschleudert. 25 Meter von der Straße entfernt kam der Wagen laut Polizei schließlich zum Liegen. Die Feuerwehr rückte an, um die Insassen zu befreien.