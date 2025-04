Ab 1. Mai könnte so manche Biotonne in Hessen ungeleert bleiben, in Marburg wurde noch ein Gebäude gesperrt, und wir haben viele Tipps für Ihr langes Wochenende. Das und mehr gibt es in Sven-Oliver Schibats Blick auf den Tag.

Ab heute kann die elektronische Patientenakte (ePA) bundesweit genutzt werden. Wenn Ihnen das jetzt ein Fragezeichen ins Gesicht zaubert, empfehle ich Ihnen diesen Beitrag der Kolleginnen und Kollegen vom ZDF , in dem alle wichtigen Fragen dazu beantwortet werden.

Und wenn Sie Fragen zu Biomüll, Unfällen auf der A3 oder einer weiteren Gebäudesperrung in Marburg haben, sollten Sie jetzt hier weiterlesen.

Tipps für das lange Wochenende

Für viele von uns steht mit dem Feiertag am Donnerstag und dem Brückentag am Freitag ein langes Wochenende vor der Tür. Für alle anderen sind auf dem Weg zur Arbeit zumindest die Züge und Autobahnen leerer. Wer von zu Hause aus arbeitet, hat allerdings noch nicht einmal davon etwas.

Doch was fängt man mit so einem langen Wochenende an? Man könnte zum Beispiel auf dem Kellerwaldsteig wandern, der Anfang April als "Qualitätsweg Wanderbares Deutschland" ausgezeichnet wurde.

Oder sich die Wasserspiele im Kasseler Bergpark ansehen, die pünktlich zum 1. Mai aus der Winterpause wieder da sind.

Wasserspiele im bergpark Wilhelmshöhe. Bild © Imago Images

Oder man trinkt sich das Wochenende schön: Am 3. Mai gibt es in Frankfurt über 200 Rieslingweine im Gesellschaftshaus des Palmengartens und einen Heimbrauer-Wettbewerb in Oberursel (Hochtaunus). Und in Schlitz (Vogelsberg) findet das Festival des Deutschen Whiskys 2025 statt, bei dem die "German Whisky Awards" verliehen werden.

Noch mehr Veranstaltungstipps gefällig? Dann werfen Sie doch einen Blick in diesen Artikel meines Kollegen Simon Rustler. Da ist für alle etwas dabei!

Übrigens: Am Donnerstag und Freitag soll es mit bis zu 28 Grad sommerlich warm werden. Ab Freitag sollte man aber je nach Region einen Regenschirm dabei haben. Es kann nämlich zu Schauern und am Samstag im Süden sogar zu Gewittern kommen.

Für eindrucksvolle Fotos muss man oft gar nicht weit reisen. Das hat auch hessenschau.de-Nutzer Volker Benner aus Breidenbach erkannt und diese Makroaufnahme aus unserer Rubrik Momentaufnahme direkt vor seiner Haustür gemacht.

"Morgenzauber könnte man das Foto nennen, das ich direkt vor unserer Haustür gemacht habe. Die schönsten Motive findet man tatsächlich oft in der unmittelbaren Umgebung", schreibt uns hessenschau.de-Nutzer Volker Benner aus Breidenbach zu seinem Foto. Bild © Volker Benner

A3 nach Unfallserie wieder frei

In einer Baustelle auf der A3 bei Obertshausen sind in der Nacht mehrere Lastwagen zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich rund 500 Meter vor der Anschlussstelle Obertshausen (Offenbach): Wie die Polizei mitteilte, prallte ein Sprinter gegen 3 Uhr am Dienstagmorgen auf dem rechten Fahrstreifen gegen den Anhänger eines Baufahrzeugs und blieb dort liegen.

Der Fahrer eines auf der mittleren Spur fahrenden Sattelzuges musste daraufhin stark abbremsen. Zwei nachfolgende Lkw-Fahrer konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhren auf. Insgesamt wurden drei Beteiligte zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Videobeitrag A3 nach Unfallserie bei Obertshausen gesperrt Video Die Fahrerkabine des an dem Unfall bei Obertshausen beteiligten Lkw ist völlig zerstört. Bild © 5vision.news Ende des Videobeitrags

Die A3 musste daraufhin von Frankfurt in Richtung Würzburg gesperrt werden. Zwischen dem Offenbacher Kreuz und Obertshausen in Fahrtrichtung Würzburg kam es zu langen Staus, die weite Teile des Rhein-Main-Gebietes betrafen.

Ein Gaffer-Auffahrunfall sorgte dann auch für eine Sperrung in Richtung Frankfurt. Mittlerweile ist die Autobahn in beiden Richtungen wieder frei.

Feuerwehrhaus in der Ketzerbach nun ebenfalls gesperrt

Nachdem bereits das Marburger Gesundheitsamt aus Sicherheitsgründen geschlossen wurde, ist nun auch das Feuerwehrgerätehaus Ketzerbach in der Marburger Innenstadt dicht. Am vergangenen Freitag wurde es nach Angaben der Stadt geräumt und vorerst gesperrt.

Bei einer Standardprüfung seien mehrere Risse in tragenden Stützen festgestellt worden, erklärte die Stadt Marburg. Wie es dazu kommen konnte, wird derzeit von einem Statiker untersucht. Zur Sicherheit wurden Stützwände aufgestellt.

Das Feuerwehrgebäude sei nach ersten Erkenntnissen nicht einsturzgefährdet, teilte das Hochbauamt am Dienstagnachmittag mit. Das 1911 errichtete Gebäude steht unter Denkmalschutz.

Die Fahrzeuge der Feuerwehr sind derzeit in der Hauptfeuerwache untergebracht, die Schutzkleidung an verschiedenen Orten. Der Brandschutz sei durch die Vertretungsregelungen sichergestellt, betonte die Stadt.

Warum in Hessen die Biomüll-Tonnen bald häufiger stehen bleiben könnten

Haben Sie bisher Katzenstreu in die Biotonne geworfen? Das sollten Sie in Zukunft unterlassen, wenn Sie nicht wollen, dass Ihre Biotonne nicht geleert wird.

Denn eine neue EU-Richtlinie, die am 1. Mai in Kraft tritt, schreibt vor, dass im aufbereiteten Biomüll vor der Weiterverarbeitung höchstens ein Prozent an Fremdstoffen enthalten sein darf. Zu diesen Fremdstoffen zählen unter anderem Katzenstreu, aber auch viele Müllbeutel aus nachwachsenden Rohstoffen.

Videobeitrag Neue Bioabfallverordnung tritt bald in Kraft Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Um die Einhaltung des Kontrollwertes zu erleichtern, wird bereits bei der Sammlung geprüft, wie viele Fremdstoffe enthalten sind. Hier sollte der Wert von drei Prozent nicht überschritten werden. In Frankfurt will man dabei auf KI-gesteuerte Kameras setzen.

Wer zu viele Fremdstoffe in der Tonne hat, muss nicht nur mit einer vollen Biotonne leben, sondern riskiert auch ein Bußgeld von bis zu 2.500 Euro. Denn wenn vorsätzlich oder fahrlässig nicht richtig getrennt wird, handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit.

Weitere Themen des Tages

Mit einer Vega-C-Rakete hat die ESA einen weiteren Satelliten ihres Erdbeobachtungsprogramms ins All geschossen. Er soll genaue Daten über die in den Wäldern enthaltene Biomasse liefern und den Klimaschutz verbessern. Dabei hilft eine Technologie, die noch nie im Weltraum verwendet wurde.

Viele Menschen mit Fluchterfahrungen brauchen potenziell psychotherapeutische Hilfe. Nur wenigen wird tatsächlich geholfen. Sozialpsychologe Raem gibt in der Erstaufnahme in Friedberg Einblicke, wie dort die psychosoziale Arbeit mit Geflüchteten funktioniert.

Die Deutsche Bank hat zwischen Januar und März den höchsten Quartalsgewinn seit 14 Jahren erzielt. Vor allem ein Unternehmensbereich trug dazu bei. Die Unsicherheiten auf dem Weltmarkt will die Deutsche Bank gezielt für sich nutzen.

