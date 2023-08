Hohe Wärmbelastung am Wochenende

Nach den Gewittern kühlt es in Hessen nicht ab. Im Gegenteil: Es wird Richtung Wochenende immer heißer. In Südhessen ist die nächste Hitzewarnstufe erreicht, besondere Vorsichtsmaßnahmen sollten beachtet werden.

Auch die nächsten Tagen werden in Hessen sommerlich warm bis heiß. Das schwül-warme Wetter der vergangenen Tage begleitet uns weiter. "Es wird immer ein bisschen wärmer", sagt hr-Meteorologin Pila Bossmann. Zum Wochenende steigen die Temperaturen weiter.

Der Donnerstag ist die meiste Zeit trocken. Es werden Höchsttemperaturen bis 29 Grad erwartet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor einer extremen Hitzebelastung im Odenwaldkreis und im Kreis Bergstraße. "Damit wird Hitzewarnstufe 2 des Hessischen Warnsystems erreicht", teilte das Sozialministerium mit. Warnstufe 2 liegt vor, wenn die gefühlte Temperatur 38 Grad übersteigt oder Warnstufe 1 (über 32 Grad) an vier aufeinander folgenden Tagen andauert.

Im Tagesverlauf des Donnerstags sind noch vereinzelt Regenschauer und Gewitter möglich. Aber: "Unwetter werden nicht so auftreten wie in der letzten Nacht", sagt Bossmann.

Schwüle nimmt erst nächste Woche ab

In der Nacht zum Freitag sind noch weiterhin einige heftige Schauer und Gewitter möglich. Später ist es trocken. Die Temperaturen könnten bis auf 33 Grad steigen. Ähnlich heiß wird es auch am Samstag. Auch dann sind Höchsttemperaturen bis 33 Grad möglich. "Gerade am Samstag ist es sehr schwül. Es tritt eine starke Wärmebelastung auf", sagt Bossmann.

Am Sonntag bleibt es schwül und warm. Es ist meist freundlich, bei Temperaturen bis zu 32 Grad. "Die Schwüle nimmt erst nächste Woche wieder ab", so die hr-Meteorologin. Von der Hitze dürften demnach vor allem der Odenwaldkreis, der Kreis Bergstraße und das Rhein-Main-Gebiet betroffen sein.

Weitere Informationen Diese Tipps sollten Sie bei der Hitze beachten Möglichst in kühlen Räumen aufhalten

Körperliche Aktivität vermeiden

Fenster zu kühleren Zeiten öffnen, zum Beispiel nachts und am frühen Morgen

Das Verdunkeln der Wohnung durch Rollläden oder Außenmarkisen verhindert direkte Sonneneinstrahlung

Eine kühle Dusche, feuche Handtücher, Wickeln oder Fußbäder können Abkühlung verschaffen

Leichte Kost essen und viel trinken - alkoholische, koffeinhaltige oder stark gezuckerte Getränke sind weniger gut geeignet

Salzverlust durch Schwitzen sollte ausgeglichen werden Ende der weiteren Informationen

Auf ältere Mitmenschen achten

Vor allem Kinder, gesundheitlich geschwächte und ältere Menschen sind bei Hitze gefährdet. Das Sozialministerium ruft deshalb dazu auf, die Tipps bei hohen Temperaturen einzuhalten und auf andere Menschen zu achten. "Wichtig ist, dass gerade ältere Menschen ausreichend trinken", sagt Anne Janz, Staatssekretärin im Sozialministerium.

Da in Hessen nur jeder vierte pflegebedürftige Mensch in einem Heim lebt, bittet Janz auch Pflegedienste und pflegende Angehörige, bei der häuslichen Betreuung und Pflege auf die anhaltend hohen Temperaturen zu reagieren.

