Heftige Unwetter sind über Teile von Hessen gezogen. In Frankfurt war die Feuerwehr mehr als 600 Mal im Einsatz. Eine Autobahn wurde gesperrt, Wasser in drei Krankenhäusern abgepumpt. In Idstein stand eine Polizeistation unter Wasser. Jetzt ist mit den Aufräumarbeiten begonnen worden.