Wettervorhersage Erste Hitzewelle erreicht Hessen

Sonne satt, Temperaturen über 30 Grad – doch auch Schwüle und Unwettergefahr: Die erste Hitzewelle rollt auf Hessen zu. Der gefühlt heißeste Tag der Woche dürfte der Samstag werden.

Veröffentlicht am 09.06.25 um 16:20 Uhr

Wolken, Regen, Wind – und zwischendurch etwas Sonne: So zeigte sich das Wetter in Hessen in den vergangenen Tagen. Nach dem durchwachsenen Pfingstwetter beruhigt es sich nun wieder, wird wärmer – ja, sogar heiß. Zumindest vorerst.

Am Dienstag sind laut hr-Wetterexperte Niko Renkosik noch viele Wolken unterwegs. Er rechnet mit Temperaturen um die 24 Grad. Am Mittwoch dürfen sich die Hessinnen und Hessen dann aber auf viel Sonnenschein und angenehme 25 Grad freuen. Und die Temperaturen steigen weiter.

Am Donnerstag und Freitag bleibt es voraussichtlich trocken - bei Höchstwerten von 30 beziehungsweise 33 Grad. Bestes Badewetter also. Der gefühlt heißeste Tag dürfte jedoch der Samstag werden: Dann sind im Rhein-Main-Gebiet und in Darmstadt erneut bis zu 33 Grad möglich – doch durch die zunehmende Schwüle könnte es sich noch wärmer anfühlen.

Denn bereits ab Freitag wird die Luft spürbar feuchter und drückender, das Gewitterrisiko steigt. "Aus Frankreich ziehen – nach aktuellem Stand – wieder Tiefdruckgebiete heran", sagt Renkosik. Die Gewitter könnten heftig ausfallen, danach sinken die Temperaturen spürbar.

Dürre im Unterboden bleibt ein Problem

Ein Wermutstropfen bleibt: Auch wenn der Regen etwas Linderung gebracht hat – die Dürre, die sich nach dem trockenen Frühjahr in tiefen Schichten des Bodens aufgebaut hat, besteht weiter fort, erklärt Renkosik.