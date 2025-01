Ein vierjähriges Mädchen ist in Wetzlar aus einem offenen Fenster eines Wohnhauses gestürzt. Dabei zog es sich eine schwere Gehirnerschütterung zu.

Ein vierjähriges Mädchen ist am Samstag in Wetzlar dem Fenster eines Wohnhauses etwa vier Meter tief gestürzt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fiel das Kind aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Das Mädchen erlitt eine massive Gehirnerschütterung, war aber noch ansprechbar. Es wurde mit einem Hubschrauber in eine Kinderklinik in Gießen geflogen.

Der Unfall soll beim Spielen mit den älteren Geschwistern passiert sein, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Kinder hätten auf der Fensterbank gespielt und sich dann um einen Kamm gestritten. Dabei sei das Mädchen aus dem Fenster gefallen.

Die Mutter soll zu dem Zeitpunkt mit Hausarbeiten beschäftigt gewesen sein, der Vater war nicht zuhause. Es werde nun geprüft, ob die Mutter ihre Aufsichtspflicht verletzt habe.