Sie hatten sich auf den Diebstahl hochwertiger Fahrzeugen spezialisiert – jetzt hat die Polizei drei Tatverdächtige einer Diebesbande in Wiesbaden auf frischer Tat ertappt.

Eine Bande soll für den Diebstahl von acht hochwertigen Fahrzeugen der Marke Porsche im gesamten Bundesgebiet verantwortlich sein – drei mutmaßliche Mitglieder der Gruppe sitzen nun in Untersuchungshaft.

Die Männer seien am Mittwoch in Wiesbaden auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag in Düsseldorf mit. Der kurz zuvor von ihnen gestohlene 130.000 Euro teure Sportwagen sei unbeschädigt sichergestellt worden.

Beschuldigte seit Donnerstag in U-Haft

Gegen die Beschuldigten im Alter von 29, 34 und 36 Jahren wurde am Donnerstag Haftbefehl in Düsseldorf erlassen. Sie kamen in U-Haft.

Die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls. Dort war im April ein teures Luxus-Auto geklaut worden.

Möglicherweise noch weitere Täter

Diese Bande hat sich dem Verdacht zufolge auf den Diebstahl hochwertiger Fahrzeuge spezialisiert und unter anderem eine Wohnung im Rheinland als Basis für Aufklärungsfahrten genutzt.

Ein Polizeisprecher sagte, es sei noch unklar, wie viele Personen insgesamt zu der Tätergruppe gehören. Die Ermittlungen würden fortgesetzt. Die Schadenssumme belaufe sich auf insgesamt rund 1,5 Millionen Euro.

Mehrere Fahrzeugdiebstähle in Deutschland

Die Bande soll in unterschiedlicher Besetzung insgesamt sieben Fahrzeugdiebstähle in Düsseldorf, Köln, Mülheim an der Ruhr, in Warendorf, Bielefeld, Braunschweig und Mannheim begangen haben. In Wiesbaden flogen sie bei Versuch Nummer acht nun auf.