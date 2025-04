Wiesbadener Bank wegen Koffer gesperrt

Wegen eines herrenlosen Koffers ist am Mittwochmittag eine Bankfiliale in der Schulgasse in Wiesbaden gesperrt worden.

Veröffentlicht am 17.04.25 um 16:04 Uhr Link kopiert!







Link kopiert!







Nach Polizeiangaben vom Donnerstag konnte eine Gefahr nicht ausgeschlossen werden, ein Sprengstoffspürhund wurde angefordert. Der Inhalt des Koffers stellte sich als harmlos heraus.