Zwei Angestellte einer Sportsbar in Raunheim (Groß-Gerau) haben am Sonntagmorgen einen 30-Jährigen überwältigt, der mit einer Waffe in der Hand die Herausgabe von Geld forderte.

Wie die Polizei am Dienstag meldete, erkannten die Angestellten, dass es sich um eine Spielzeugpistole handelte. Sie überwältigten den Mann und übergaben ihn der Polizei.