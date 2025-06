Zwei junge Männer aus Südhessen nach Razzia in U-Haft

Zwei junge Männer aus Südhessen sitzen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft.

Veröffentlicht am 06.06.25 um 18:31 Uhr

Die 17 und 19 Jahre alten Tatverdächtigen sollen zusammen mit anderen im April auf dem Regionalbahnhof des Frankfurter Flughafens zwei Fahrscheinkontrolleure vermutlich mit einem Schlagring erheblich verletzt haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie sollen weitere Taten begangen haben. Die Männer wurden wie vier weitere Verdächtige nach Durchsuchungen von acht Objekten in Hessen und Bayern am Donnerstag festgenommen.