Zwei Radfahrer bei Unfällen in Hainburg schwer verletzt

Zwei Fahrradfahrer sind am Donnerstag in Hainburg (Offenbach) schwer verletzt worden.

Veröffentlicht am 30.05.25 um 12:02 Uhr

In beiden Fällen handelte es sich nach Angaben der Polizei vom Freitag um Alleinunfälle, bei denen Alkohol eine Rolle gespielt haben dürfte. Gegen 16 Uhr prallte ein 60-Jähriger in der Straße "An der Hasenleuchte" gegen einen Ampelmast. Beim Sturz zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Später kam ein 77-Jähriger vom Radweg entlang der L3416 ab, stürzte und erlitt ebenfalls schwere Kopfverletzungen. Er hatte 1,44 Promille im Blut.