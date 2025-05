Feuerwehr rettet Mensch aus brennender Wohnung in Frankfurt

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Frankfurt hat die Feuerwehr einen Menschen gerettet.

Veröffentlicht am 31.05.25 um 17:18 Uhr

Die Person sei im Krankenwagen und von einem Notarzt begleitet in eine Klinik gefahren worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der Brand war den Angaben zufolge am Samstagmittag im dritten Stock eines Hauses ausgebrochen. Es hätten sich keine weiteren Menschen in der betroffenen Wohnung aufgehalten, teilte die Feuerwehr mit. Die Flammen konnten rasch gelöscht werden