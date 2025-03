Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf A7 nahe Fulda

Ein Autofahrer hat am Sonntag auf der A7 am Dreieck Fulda aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Das Auto prallte gegen eine Leitplanke und überschlug sich mehrfach. Der Mann wurde schwer verletzt und kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Auch seine 76 Jahre alte Beifahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein Hund, der sich ebenfalls in dem Fahrzeug befand, wurde den Angaben zufolge an ein Tierheim übergeben. Den Schaden gab die Polizei mit rund 18.000 Euro an.