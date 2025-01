Gleisgänger-Problem in Niederweimar: Wann wird ein neuer Bahnübergang gebaut?

In Niederweimar im Kreis Marburg-Biedenkopf gibt es ein Problem: Hier laufen besonders viele Menschen auf die Gleise und begeben sich damit in Lebensgefahr - sagt die Bundespolizei. Deswegen soll der Bahnsteig noch in diesem Jahr umgebaut werden.