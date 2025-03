TV Hüttenberg gewinnt, Tiefflugübungen der Kampfhubschrauber, Drei Hessinnen gewinnen Deutschen Lehrkräftepreis

Der Morgen in Mittelhessen: Der TV Hüttenberg setzt sich gestern Abend souverän beim TuSEM Essen durch - dank einer ganz starken zweiten Halbzeit. Von 14 zu 14 zur Pause, stellen die Mittelhessen in Hälfte zwei auf 34 zu 27. Und wieder gibt es zwei Wochen Hubschrauber-Tiefflug in der Nacht - über Ost-, Mittel- und Nordhessen. Ab heute lernen junge Piloten Luftgefechte in oft nur 30 Metern Höhe ohne Tageslicht. Von zehn Lehrerinnen und Lehrern, die heute in Berlin mit dem Deutschen Lehrkräftepreis der Heraeus Bildungsstiftung und des Deutschen Philologenverbands ausgezeichnet werden, kommen drei aus Hessen.