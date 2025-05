Aus der Traum für die MT Melsungen, Spritztour mit Radlader in Burgwald, Kampfkakerlaken aus Kassel

Es ist eine bittere Niederlage: Die Handballer der MT Melsungen verlieren im Spitzenspiel gegen die Füchse Berlin und verspielen damit wahrscheilich auch den Traum vom Meistertitel. - Er setzt sich am Vatertag offenbar betrunken auf einen Radlader und sorgt für reichlich Chaos auf der B 252 bei Burgwald. - Kakerlaken, die vom Menschen gesteuert in den Krieg ziehen? Klingt erstmal futuristisch, könnte aber schon bald Realität sein. Ein Kasseler Unternehmen, das Start-Up SWARM Biotactics entwickelt gerade mit Chip gesteuerte, echte Kakerlaken, um sie in Krisengebiete schicken zu können.