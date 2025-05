In Kassel wird ein 56-jähriger Mann durch einen Messerangriff schwer verletzt. Kurz darauf kann die Polizei den mutmaßlichen Täter bereits festnehmen. - In den Landkreisen kommen immer weniger Flüchtlinge an. Deshalb verändert der Schwalm-Eder-Kreis jetzt ihre Unterbringung. - Es gibt viele tolle Burgen in Nordhessen. Ein neues Verzeichnis im Internet informiert jetzt darüber, wo sie zu finden sind und was es dort zu sehen gibt.