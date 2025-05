Bombe erfolgreich entschärft, Streit um Solarpark in Hubenrode, musikalischer Audio-Guide für Kassel

Die Weltkriegsbombe, die im Kasseler Stadtteil Rothenditmold gefunden wurde, ist erfolgreich entschärft worden. Fast 3000 Menschen mussten davor aus ihren Häusern, der Bahnverkehr war massiv beinträchtigt. - In Hubenrode im Werra-Meißner-Kreis soll ein Solar-Park gebaut werden. Das Problem: Er ist doppelt so groß wie das Dorf und liegt direkt an der Ortschaft. Die Einwohner wollen ihn jetzt verhindern. - Milky Chance, Gustav Mahler, Louis Spohr: viele bekannte Musiker kommen aus Kassel oder haben hier lange gewirkt. Das kann jetzt mit einem neuen Audio-Guide erlebt werden.