Die Uni Kassel braucht es nicht mehr, die Menschen in der Ukraine benötigen es dringend. Deshalb geht jetzt ein Blockheizkraftwerk auf die Reise. - Das beliebte Drachenfest in Diemelstadt verliert sein Festival-Gelände. Denn dort sollen Windkraftanlagen gebaut werden. - Wo steckt Simba? In Sontra ist ein Graupapagei ausgebüxt. Die Besitzerin bittet um Hinweise.