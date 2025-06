Fiese Masche mit QR-Codes an Parkautomaten, rassistischer Kirmeswagen in Neukirchen, Schlager in Willingen

Achtung, böse Falle! Wer derzeit in Kassel seine Park-Gebühren mit dem Smartphone begleichen möchte, sollte sehr aufmerksam sein. Offenbar haben Betrüger an einigen Ticket-Automaten die regulären QR-Codes überklebt, die dort für bargeldloses Bezahlen angebracht sind. - Ein Motiv-Wagen, der während der Kirmes durch Neukirchen im Schwalm-Eder-Kreis gerollt ist, sorgt nachträglich für Empörung. "Alibaba und die 14 Millionen Räuber" war darauf zu lesen, wobei mit Räubern offenbar die 14 Millionen in Deutschland lebenden Ausländer gemeint waren. - Schlagerfans kommen in Willingen auf ihre Kosten. Aus einer Wiese oberhalb vom Hotel Sauerlandstern wird am Samstag wieder ein Open Air-Gelände.