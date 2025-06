Vize-Bürgermeister aus Waldkappel läuft zu AfD über, Krise in Kasseler Pflegeheim, in Germerode blüht der Mohn

Paukenschlag in Waldkappel im Werra-Meißner-Kreis, der Erste Stadtrat (Vize-Bürgermeister) ist dort klammheimlich von der SPD zur AfD übergelaufen. - Das Diakonie-Zentrum für Schädel-Hirn-Verletzte in Kassel steckt in einer finanziellen Krise. Die scheint sich jetzt zuzuspitzen. Offenbar werden bereits Patienten verlegt. - Und etwas Schönes zum Schluss: In Germerode blüht der Mohn und verwandelt die Meißner-Region in eine traumhafte Landschaft.