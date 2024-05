Schon am ersten Hessentagswochenende gibt es viele Höhepunkte. Zum Beispiel das Konzert der Deutschrockband Santiano am Sonntag. Wer es ruhiger liebt, geht ins Cafe im Hochzeitshaus. Wer blühende Gärten mag, kann auch am Sonntag in Kassels Botanischen Garten gehen. Dort wird der beste Privatgarten Kassels für die Artenvielfalt ausgezeichnet.

Autor: Marla Israng Veröffentlicht am 24.05.24 um 12:20 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © Adobe Stock, hessenschau.de