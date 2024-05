Am 23.5. beginnt in Fritzlar der Hessentag, Deutschlands größtes Länderfest. In der Stadt summt und brummt es schon, wie die letzten Vorbereitungen laufen, berichtet Hessenschau-Reporterin Silvia Ritter.

Autor: Silvia Ritter Veröffentlicht am 23.05.24 um 12:25 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © Adobe Stock, hessenschau.de