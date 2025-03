Der Freitagnachmittag in Nordhessen: Nach zwei Tötungsdelikten in Kassel hat die Polizei jetzt ein tatverdächtiges Paar festgenommen. - Die Stadt Kassel sucht jemanden, der sich um die städtischen Tauben kümmert. - Die historische Salzmann-Fabrik in Kassel-Bettenhausen verfällt seit Jahren. Jetzt gibt es aber Hoffnung. Ein neuer Investor will dort neue Wohnungen schaffen, gleichzeitig aber auch einen Spielort für Kultur.