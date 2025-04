Sorgen in der nordhessischen Wirtschaft wegen der US-Zölle und in der Rikscha durch Korbach

Viele nordhessische Unternehmen liefern in die USA. Bei ihnen ist jetzt die Sorge groß, wegen der angekündigten Zölle auf Importe aus der EU. Beim Jahresenmpfang der IHK Kassel-Marburg war das spürbar. - Für Rollstuhlfahrer ist eine Besichtigung der Korbacher Altstadt nicht einfach - wegen des historischen Kopfsteinpflasters. Eine besondere Rikscha soll ihnen den Besuch erleichtern. - Beim Boys- and Girls-Day schnuppern viele Mädchen und Jungen in unterschiedliche Berufe. Auch das hr-Studio Kassel ist heute dabei. Mädchen können sich hier zum Beispiel als Kamera-Frau ausprobieren.