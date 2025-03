Strafbefehl gegen zwei Kasseler Ärzte und großer Rummel im Schneewittchendorf Bergfreiheit

Der Dienstagvormittag in Nordhessen: Nach einem Routine-Eingriff stirbt vor vier Jahren eine Kind in einer Kasseler HNO-Praxis. Jetzt sind zwei Ärtze dafür verurteilt worden, per Strafbefehel.- Die Kasseler Stadtverordneten machen den Weg frei für eine neue Mega-Schule. In der Nordstadt soll ein neuer Schulcampus gebaut werden, für 140 Millionen Euro. - Im Schneewittchendorf Bergfreiheit bei Bad Wildungen geben sich gerade internationale Medien die Klinke in die Hand. Liegt es an der neuen Schneewittchen-Verfilmung?