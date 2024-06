Bonifatiusfest in Fulda und erste Einblicke in die Bad Hersfelder Festspiele - Ihre Veranstaltungstipps fürs Wochenende

In Fulda wird am Sonntag wieder das Bonifatiusfest gefeiert. Tausende Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Außerdem: Pilgerinnen und Pilger, die sich bunt geschmückt zu einer Sternwallfahrt aufmachen. // Wer wissen will, was dieses Jahr bei den Bad Hersfelder Festspielen passiert, kann sich am Sonntag einen ersten Einblick verschaffen. Bei der Matinee der Hersfelder Zeitung in der Stiftsruine werden Ausschnitte aus vier von fünf Stücken der diesjährigen Saison gezeigt.