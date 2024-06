Erst am vergangenen Wochenende sind in Osthessen neue Hilfstransporter in Richtung Ukraine gestartet. Das Deutsche Rote Kreuz in Fulda will jetzt ein Netzwerk schaffen, um den Menschen dort noch besser zu helfen.

Veröffentlicht am 03.06.24 Quelle: hessenschau.de