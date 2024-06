An der Fohlenweide in Hofbieber in der Rhön gibt es wunderschöne Streuobstwiesen. Unter der Wiese befindet sich ein vergessener Barockgarten. Hobbyfilmer Michael Schäfer an diesen Garten erforscht - und aufwändig am Computer wieder auferstehen lassen.

Autor: Kurella Veröffentlicht am 04.06.24 um 13:00 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © Adobe Stock, hessenschau.de