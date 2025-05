Weltpremiere in Fulda: Im Sommer 2026 startet im Schlosstheater ein neues Musical. Und zwar der Schimmelreiter. - Die RETTmobil ist zurück in Fulda. Um 9 Uhr öffnet die Fachmesse heute ihre Tore. Über 500 Aussteller zeigen was es Neues gibt in der Rettungs- und Mobilitätsbranche.