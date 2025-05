Schwerer Unfall bei Großenlüder, Mahnwache in Fulda

Drei schwerverletzte Erwachsene und ein leicht verletztes Kind - das ist die Bilanz eines Unfalls gestern Nachmittag auf der B254 bei Großenlüder. Außerdem: Vor der Stadtpfarrkirche in Fulda werden heute Abend Kerzen angezündet und Blumen niedergelegt. Die feministische Initiative Fulda will damit ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen. Und: Ab heute Mittag ziert eine gelbe Schleife das Vogelsberg Landratsamt in Lauterbach. Die Plakette soll ein sichtbares Zeichen der Solidarität mit der Bundeswehr sein.