Bürgermeister-Stichwahl in Mörfelden-Walldorf zwischen Amtsinhaber Thomas Winkler (Grüne) und 1. Stadtrat Christian Groß (CDU). Außerdem: Neues Präventionsprogramm gegen Depressionen und Angsstörungen namens "Mind Matters" wird an Immanuel-Kant-Gymnasium in Rüsselsheim vorgestellt. Und: Macht gemeinschaftliches Gärtnern glücklich? Das soll ein Projekt in der Rüsselsheimer Innenstadt zeigen.