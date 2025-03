Tragischer Unfall in Großumstadt - Ein siebenjähriger Junge kommt dabei ums Leben. Außerdem: 1. Spieltag der 1. Bundesliga im Powerchair-Hockey am Samstag in Messel. Powerchair Hockey ist Feldhockey, das mit hoch motorisierten Elektrorollstühlen gespielt wird. Und: Eine alte Baustelle kommt aus dem Winterschlaf: in Seeheim-Jugenheim gehen die Arbeiten auf der zerstörten Burg Tannenberg weiter und wer sich als Hobby-Archäologe beteiligen will, kann morgen dabei sein.