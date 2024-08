Verurteilt! (114): Promi auf Ganovenjagd

Am 8. Mai 2017 beobachtet Tomas M. im Frankfurter Westend an einem Geldautomaten einen 72-Jährigen. Der Mann hebt Geld ab, Tomas M. folgt ihm, bringt ihn zu Boden, hält ihm den Mund zu und erpresst das gerade abgehobene Geld. Es sind 40 Euro. Doch er kommt nicht weit: Robert Kovac, der damalige Co-Trainer der Frankfurter Eintracht, hört die Hilferufe des Rentners, fasst den Räuber, nimmt ihn in den Schwitzkasten und wartet mit ihm, bis die Polizei kommt. Die stellt fest: Tomas M. ist an diesem Tag wegen Diebstahls, Nötigung und Widerstands verurteilt worden und gerade aus der Untersuchungshaft entlassen.

Veröffentlicht am 21.08.24 um 13:50 Uhr